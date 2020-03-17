ЮУрГУ не переходит на дистанционное обучение

Студенты одного из главных челябинских вузов продолжат посещать пары.

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16 марта в министерстве здравоохранения Челябинской области состоялась пресс-конференция по текущей ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19. На ней озвучили, что Роспотребнадзор учебным заведениям области в целях профилактики рекомендует перевести учащихся на дистанционную форму обучения.

В этот же день студенты и преподаватели Южно-Уральского государственного университета получили письма-уведомления о том, что вуз следует рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора и переходит на данную форму обучения. Занятия в новом виде должны были начаться со среды, 18 марта.

Сегодня, 17 марта, в редакцию «Первого областного» начали поступать жалобы от студентов, которые сообщили, что карантина в вузе не планируется, и студенты посещают пары по прежнему графику. В пресс-службе ЮУрГУ подтвердили данный факт.

«В вузе состоялось совещание, на котором решался уход на дистанционное обучение. Решено было не вводить карантин, занятия продолжаются в обычном режиме», — рассказали в учебном заведении.

Отметим, что в магнитогорском МГТУ имени Носова решили принять во внимание рекомендации и уйти на вынужденный карантин уже с завтрашнего дня, 18 марта.

«Студенты и аспиранты всех форм и уровней обучения МГТУ имени Носова переводятся на дистанционный режим освоения образовательных программ до особого распоряжения. Профессорско-преподавательский состав обеспечит учебный процесс в полном объеме при помощи электронной информационно-образовательной среды университета», — сообщили в профкоме университета.

К слову, в Челябинском государственном университете судьба дальнейшего учебного процесса ещё решается. В ближайшее время информация о ней будет доведена до студентов и преподавателей.