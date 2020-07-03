В администрации Челябинск объяснили появление свастики в световом шоу на фасаде ЮУрГУ

Эпизод был вырван из контекста, сообщили представители мэрии.

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Челябинцы возмутились изображению свастики на фасаде ЮУрГУ. Она появилась в фрагменте лазер-шоу, которое было показано в честь присвоения столице Южного Урала звания «Город трудовой доблести».



Демонстрация шоу состоялась в четверг, 2 июля, в 23:00. Затем кадры лазер-шоу попали в сеть. На одном из них появляются нацистские символы такие, как свастика, изображённая на правой руке Адольфа Гитлера и герб Третьего рейха. Именно эти кадры вызвали возмущение некоторых челябинцев.

«В Челябинске был салют, якобы в честь присвоения городу чего-то там, а на ЮУрГУ шла беззвучная световая инсталляция, где показывали свастику и символы Вермахта. И Россия, действительно, идёт по этому пути»,— возмутилась на свой странице во «ВКонтакте» челябинка Мария Важенина.

Однако челябинская администрация не усмотрела в лазер-шоу нарушения законодательства. На появившемся в сети видео свастика вырвана из контекста, утверждает пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов. Вся нацистская символика в лазер-шоу представлена в негативном ключе, но чтобы понять это нужно посмотреть шоу от начала и до конца.

«В контексте фашистская сила представлена в негативном свете, а красная армия её побеждает, всё так же, как и было в Великую Отечественную, но нужно посмотреть видео от начала и до конца, а здесь люди вырезали именно свастику и тиражировали её, чем и занимаются правоохранительные органы в данный момент»,— рассказал сайту «Первый областной» начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Владимир Сафонов подчеркнул, что сейчас эпизодом будут заниматься правоохранительные органы. Отметим, что лазер-шоу готовилось к юбилею победы в Великой Отечественной войне, но показать 9 мая его не удалось из-за коронавируса и отмены всех торжественных мероприятий.