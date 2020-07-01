«Самые сильные и лучшие эмоции»: выпускники ЮУрГУ отметят праздник онлайн

Присоединиться к трансляциям смогут все желающие.

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К уникальному выпускному в формате онлайн приглашает присоединиться Южно-Уральский государственный университет в субботу, 4 июля. В этом году праздник организуют с использованием новейших информационных технологий. Традиционно выпускников поздравит губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Трансляция начнется в 11.00. Помимо главы региона, выпускников поздравят мэр Челябинска Наталья Котова, депутат Госдумы Владимир Бурматов, напутствие даст ректор университета Александр Шестаков. У главного корпуса вуза появится баннер с именами и фото всех выпускников 2020 года.

«Наша цель сделать так, чтобы выпускники 2020 года в полной мере ощутили свой новый статус и пережили все самые сильные и лучшие эмоции, который ежегодно дарит это мероприятие его участникам», — прокомментировала замначальника Управления по внеучебной работе Вероника Ливончик.

Трансляция «Выпуск ЮУрГУ 2020» начнется 4 июля в 11.00 и будет доступна в социальных сетях (YouTube, «Вконтакте», Facebook, Instagram). Ссылки можно найти на официальном сайте ЮУрГУ, а также в сообществе «Я люблю ЮУрГУ».