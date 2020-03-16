Вузы Челябинской области переходят на дистанционное обучение

Через несколько дней студентам закроют вход в альма-матер.

Послушать 00:00

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, вузы в Челябинской области переведут на дистанционное обучение. Об этом объявили сегодня, 16 марта, на пресс-конференции министерства здравоохранения региона, посвященной ростом заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

Чуть позже данная информация подтвердилась, преподаватели и студенты Южно-Уральского государственного университета и Челябинского государственного университета получили письма-уведомления о том, что ЮУрГУ переходит на дистанционное обучение со среды, ЧелГУ — в ближайшее время. Студентам вход в здания университетов будет закрыт. Учащихся просят не паниковать, зарегистрированных случаев коронавируса в области все еще не было.

Кроме того, на пресс-конференции обсудили меры предосторожности, которые должны соблюдать южноуральцы, чтобы обезопасить себя от заражения гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

«Необходимо воздержаться от массовых мероприятий, постараться передвигаться пешком, а не на общественном транспорте, использовать маску для защиты, избегать контакта с теми, у кого уже есть симптомы заболевания, мыть руки с мылом после улицы, перед едой, после туалета. Необходимо соблюдать режим проветривания в помещениях, влажной уборки с дезинфекторами. Дезинфицировать гаджеты и оргтехнику. Ограничиться без объятий и рукопожатий. Использовать индивидуальные предметы гигиены», — отметила начальник Отдела эпидемиологического надзора Раиса Косарева.

Напоминаем, что в группы риска попадают беременные женщины и пожилые люди. Именно им необходимо как можно более тщательно соблюдать правила гигиены и избегать места скопления людей.