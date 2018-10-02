/ ЮУрГУ признали одним из лучших университетов мира

Вуз продемонстрировал сильные позиции в преподавании.

Южно-Уральский государственный университет впервые вошел в топ-500 естественнонаучных вузов мира. Исследование было проведено международным рейтинговым агентством Round University Ranking. Вуз занял 459 место в мире и 15 место среди российских вузов.

Наиболее сильные позиции в рейтинге 2018 года ЮУрГУ продемонстрировал в области преподавания. По таким показателям как «отношение количества преподавателей к контингенту студентов» и «отношение количества преподавателей к количеству выпускников уровня бакалавриата» университет занял 50 и 27 места в мире соответственно, что позволило ему укрепиться в серебряной лиге. Высокой оказалась и международная репутация ЮУрГУ в области преподавания, а также научных исследований (265 и 232 места в мире). — прокомментировал начальник отдела продвижения в рейтингах управления международного сотрудничества вуза Андрей Кочеров.

Проект Round University Ranking создан для максимально прозрачной оценки и сравнения вузов по всему миру и предназначен для широкой аудитории: студенты, академическое сообщество, менеджмент университетов.