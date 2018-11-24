Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.67 +0.06 74.94 +0.14
Челябинск
сейчас
 
-11 °C
завтра
 
-6 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Рособрнадзор лишил аккредитации южноуральский университет

Рособрнадзор лишил аккредитации южноуральский университет

Учебное заведение осталось без двух направлений подготовки.
сегодня в 12:19
  |  Общество

Федеральная служба в сфере образования и науки России приостановила государственную аккредитацию Южно-Уральского государственного аграрного университета. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Рособрнадзора вчера, 23 ноября.

В связи с неустранением организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленных несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам, Рособрнадзором, в том числе с участием Аккредитационной комиссии, лишен государственной аккредитации: ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет». — говорится в сообщении ведомства.

ВУЗ остался без аккредитации по двум направлениям бакалавриата: «Экономика и управление» и «Образование и педагогические науки». Приостановка означает, что ВУЗ с письменного согласия студентов должен перевести их в другие учебные заведения на аналогичные программы.

Отметим, приостановление действия документа распространяется на все филиалы учебного заведения.

Общество
ЮУрГУ признали одним из лучших университетов мира
02.10.2018
ЮУрГУ признали одним из лучших университетов мира
Наука
ЮУрГУ попал в топ университетов рейтинга RAEX
06.09.2018
ЮУрГУ попал в топ университетов рейтинга RAEX
Общество
Аграрный университет договаривается с китайскими коллегами о сотрудничестве
11.07.2018
Аграрный университет договаривается с китайскими коллегами о сотрудничестве
Общество
Южно-Уральский госуниверситет попал в рейтинг Forbes
30.06.2018
Южно-Уральский госуниверситет попал в рейтинг Forbes
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
Шайба Евгения Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения
сегодня в 12:59
Шайба Евгения Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения
Общество
Рособрнадзор лишил аккредитации южноуральский университет
сегодня в 12:19
Рособрнадзор лишил аккредитации южноуральский университет
Хоккей
Гол и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Детройт»
сегодня в 12:05
Гол и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Детройт»
Происшествия
Полицейские просят помощи в поисках потерявшегося мужчины
сегодня в 11:14
Полицейские просят помощи в поисках потерявшегося мужчины
Происшествия
Пожар чуть не уничтожил детский сад в Карталинском районе
сегодня в 11:08
Пожар чуть не уничтожил детский сад в Карталинском районе
Общество
В гонке за «Экспо-2025» Екатеринбург уступил Осаке
вчера в 21:19
В гонке за «Экспо-2025» Екатеринбург уступил Осаке
Общество
Скидки на «Черной пятнице» в России будут реальными. Почему?
вчера в 20:00
Скидки на «Черной пятнице» в России будут реальными. Почему?
Хоккей
Игрок «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин дисквалифицирован за драку с Ником Бйэленом
вчера в 19:21
Игрок «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин дисквалифицирован за драку с Ником Бйэленом
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6