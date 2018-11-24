/ Рособрнадзор лишил аккредитации южноуральский университет

Учебное заведение осталось без двух направлений подготовки.

Федеральная служба в сфере образования и науки России приостановила государственную аккредитацию Южно-Уральского государственного аграрного университета. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Рособрнадзора вчера, 23 ноября.

В связи с неустранением организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленных несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам, Рособрнадзором, в том числе с участием Аккредитационной комиссии, лишен государственной аккредитации: ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет». — говорится в сообщении ведомства.

ВУЗ остался без аккредитации по двум направлениям бакалавриата: «Экономика и управление» и «Образование и педагогические науки». Приостановка означает, что ВУЗ с письменного согласия студентов должен перевести их в другие учебные заведения на аналогичные программы.

Отметим, приостановление действия документа распространяется на все филиалы учебного заведения.