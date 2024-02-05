ЮУрГУ и ЧТЗ совершенствуют двигатель для российских танков

Скоро появятся первые опытные образцы

Ученые ЮУрГУ помогают ЧТЗ повысить мощность двигателя для российских танков, сообщает пресс-служба вуза.

В 2022 году «ЧТЗ-Уралтрак» обратился в вуз с предложением о совместной работе, которая позволит увеличить мощность серийного двигателя без его утяжеления и потери ресурса.

В рамках стратегического проекта «Фундаментальные основы синтеза и эксплуатации перспективных материалов» программы «Приоритет 2030» проведены разработка и выбор материалов для таких составляющих двигателя, как поршень, коленчатый вал и выпускной клапан, сообщают в вузе. Новые материалы способны работать в условиях повышенных температур, сил и давлений без потери своих механических свойств.

«Разработка новых материалов является сложной фундаментальной задачей, которая потребовала термодинамического моделирования составов сплавов, проведения металлографических исследований и механических испытаний. На данный момент выполнены опытные плавки материалов и проведена оценка их свойств. Планируется перейти к созданию опытных образцов деталей двигателя для стендовых испытаний», — говорит директор Политехнического института ЮУрГУ Михаил Иванов.

В будущем новые материалы будут внедряться в технологический процесс ЧТЗ. Первый шаг к этому уже сделан: 1 февраля на предприятии открыли новый участок ионного азотирования.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер на «ЧТЗ-Уралтраке» открыл новое производство. Завод втрое увеличит выпуск дизельных двигателей для танков.

