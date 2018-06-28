/ Педагогическому университету возобновили аккредитацию

Выпускники 2018 года получат дипломы гособразца.

Репутация Южно-Уральского педагогического университета восстановлена. Рособрнадзор не нашел оснований для лишения вуза аккредитации. Таким образом, бакалавры, магистры и аспиранты могут продолжать и завершать обучение по направлениям «Социология и социальная работа», «Образование и педагогические науки», «Языкознание и литературоведение», «Экономика и управление». На выходе из университета они получат дипломы гособразца.

С момента проверки коллектив университета, студенты и их родители очень волновались о судьбе вуза, но руководство и профессорско-преподавательский состав ЮУрГГПУ сделали всё возможное для возобновления аккредитации. Университет успешно и в срок выполнил все предписания надзорного органа: добавил недостающую информацию на свой сайт и внёс необходимые изменения в учебные программы. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУрГГПУ.

Из-за приостановленной аккредитации у выпускников педагогического университета сдвинулись даты государственных экзаменов, защиты дипломной работы и выпускного. Однако все мероприятия состоятся.

Более того, с 1 июня в университете активно работает приемная комиссия.

Добавим, что Рособрандзор постановил считать аккредитацию возобновленной с 20 июня.