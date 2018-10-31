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/ Взыскивать долги с россиян запретят микрокредиторам депутаты

Взыскивать долги с россиян запретят микрокредиторам депутаты

Государственная Дума разрабатывает соответствующий законопроект.
сегодня в 20:04
  |  Общество

Микрокредитным организациям запретят взыскивать долги с жителей России. Речь идет об фирмах, которые не включены в официальный реестр Центробанка. Соответствующий документ уже подготовлен финансовым комитетом Государственной Думы по финансовому рынку, пишет газета «Известия».

Есть коллизия в законодательстве: нелегальные микрофинансовые организации займы выдавать не могут, а требовать могут. Чтобы не было этой коллизии, нужны поправки. — рассказал в интервью «Известиям» Анатолий Аксаков.

Инициативу депутатов поддержали и в Центробанке России. В пресс-службе регулятора отметили, что деятельность кредиторов никак не регламентируется и не контролируется, но при этом долговая нагрузка для гражданина, при займе в микрофинансовой организации, может оказаться неподъемной.

Поэтому Банк России неоднократно выступал с предложениями по ужесточению ответственности за осуществление нелегальной микрофинансовой деятельности: повышение размеров административных штрафов, введение кратности при повторных нарушениях, а также введение уголовной ответственности должностных лиц в подобных компаниях за неоднократные нарушения законодательства и нелегальное предоставление потребительских займов,— сказал «Известиям» представитель Центробанка.

По мнению ряда экспертов, деятельность «черных кредиторов» поддерживается спросом со стороны населения, однако новая инициатива Госдумы позволит оградить людей от мошенников.

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