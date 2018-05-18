/ Действие аккредитаций педуниверситета приостановлено

ВУЗ не прошел проверку Рособрнадзора.

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет временно остался без государственной аккредитации. Ее действие приостановлено Рособрнадзором. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте.

В ведомстве пояснили, что обнаружили нарушения в работе образовательного учреждения. Ранее в вузе проходила проверка, которая длилась с 25 по 28 апреля и являлась плановой.

Приостановлена аккредитация образовательных программ бакалавриата по направлениям подготовки социальная работа, педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование, профессиональное обучение (по отраслям), педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), лингвистика, а также — магистратуры по наименованиям социальная работа, педагогическое образование психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование, профессиональное обучение (по отраслям).

В пресс-службе ЮУрГГПУ пояснили, что у них есть месяц на устранение нарушений, аккредитация приостановлена только по 7 из 23 укрупненных групп специальностей. А замечания, которые обнаружили во время проверки, связаны исключительно с документами.







Чтобы исправить недочеты, необходимо лишь внести изменения в учебно-программную документацию.

По результатам работы экспертов, ещё до подписания приказа, коллектив университета приступил к «работе над ошибками». Вчера, 17 мая состоялось внеочередное заседание Ученого совета, на котором были рассмотрены и утверждены локальные акты, направленные на устранение замечаний и несоответствий, выявленных экспертами. — сообщили в ЮУрГГПУ.

Руководство вуза, по данным пресс-службы, осознает серьёзность ситуации, но не считает её критической. Это связано с тем, что лицензия и аккредитация находятся в статусе «действующие». Более того, приём в университет ни по одной программе и уровню образования не приостановлен, студенты и преподаватели готовятся к летней практике, экзаменам, защите выпускных квалификационных работ.

Ректорат, преподаватели и сотрудники университета делают всё возможное, чтобы устранение несоответствий было закончено со значительным опережением установленных сроков. Уверены, что студенты выпускных курсов завершат обучение в соответствии с учебными планами. — добавили в вузе.