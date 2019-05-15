/ Юных южноуральских художников отметили наградами на выездном пленэре в Сочи

Теперь воспитанница детской школы искусств поедет в Париж.

Воспитанники Кыштымской детской школы искусств посетили выездной пленэр в Сочи, который был организован в рамках международного конкурса «Страна магнолий». Для учеников была организована экскурсионная, развлекательная программы, но основная часть времени была рассчитана на проведение мастер-классов.

Поскольку у нас была большая группа — 30 детей, у нас было два преподавателя. С нами работали член Союза художников России Эдуард Далевски, заслуженный работник культуры Кубани Татьяна Далевски, она является директором художественной школы в Сочи. Они проводили мастер-классы по пейзажным мотивам — море, горы, архитектура. Дети своими силами повторяли. В первый день мы остались в санатории «АКВАЛОО», в котором разместились, во второй — нас повезли в Розу Хутор. — рассказала преподаватель школы, руководитель группы Юлия Калачева.

По результатам выезда учеников Кыштымской школы искусств наградили дипломами: лауреатами первой степени стали — 6 человек, лауреатами второй степени — 7 человек, лауреатами третьей степени — 8 человек.

Одну из выпускниц школы, Софью Долгову, премировали поездкой на международный пленэр в Париж, которая состоится в октябре. Руководитель группы Юлия Калачева была отмечена специальным призом в номинации «Лучший руководитель».