/ Челябинские художники разрисовали стены детской больницы

Рисунки веселых зверят появились в поликлинике на ЧМЗ.

Художник-граффитист из Челябинска Тимур Абдуллаев, известный также под творческим ником Brazil, совместно с со своим напарником нарисовали на стенах детской городской клинической больницы № 8 картины зверей. Теперь маленьких пациентов встречают черепаха, лисенок, змея и медвежонок.

Эскизы рисунков предложил я сам. На работу ушло около 15 баллончиков краски. Я давно занимаюсь граффити, и делать добро — это часть моей работы. — рассказал сайту «Первый областной» Тимур Абдуллаев.

Идея расписать стены поликлиники принадлежит команде благотворительного проекта «Добрые дела». Организатор проекта Елена Еремина отмечает, что это не первый их опыт помощи детской больнице.

Я сотрудничаю с этой больницей уже около года, и мы не первый раз в рамках благотворительности туда приезжаем. Руководство озвучило нам свои пожелания, и мы их реализовали. Судя по откликам детей и родителей, все остались довольны этим проектом. — рассказала сайту «Первый областной» Елена Еремина.

В детской больнице № 8 на этой неделе планируется завершить еще один проект по росписи стен, на этот раз кистью. В нем также участвуют челябинские художники.

Тимур Абдуллаев признался, что часто принимает участие в подобных акциях, рисуя граффити в больницах, тюрьмах и детских приютах. Одним из последних проектов челябинского художника была роспись «Дома сказки» в парке им. Пушкина, где была нарисована большая книжная полка.