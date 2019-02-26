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/ Фотограф из Челябинска поборолась за поездку в Японию с именитыми фотохудожниками

Фотограф из Челябинска поборолась за поездку в Японию с именитыми фотохудожниками

Алеся Прокопьева стала участницей конкурса фотохудожников.
сегодня в 18:22
  |  Общество

Фотограф из Челябинска Алеся Прокопьева приняла участие в конкурсе, главным призом которого стала поездка в Японию в качестве помощника известного фотохудожника. По условиям розыгрыша, нужно было подписаться на страницу конкурса, выложить свой личный портрет, написав пост на одну их предложенных тем, вывесить в «сториз» предложенную организаторами картинку и отметить страницу конкурса. Сам розыгрыш проходил в «Инстаграме».

Как рассказал сайту «Первый областной» Алеся Прокопьева, она работает в сфере фотографии год, но уже на протяжении 10 лет снимает для себя. Участие в подобном конкурсе было первым для Алеси подобным опытом.

Изначально было условие — опубликуйте картинку, и варианты тем предложены. Потом организаторы в «сториз» стали говорить, что участники должны выделяться из толпы. Сказали, что им важно видеть, как нас поддерживают люди. Первое, что я сделала — записала видеоролик «хочу-лечу», чтобы люди стали присылать свои фотографии на эту тему. Все, кто меня поддерживал, участвовали в этом маленьком флешмобе. И еще я фотографировала всякие знаки, где есть что-то похожее на флаг Японии, параллельно записывала «сториз». — рассказала сайту «Первый областной» Алеся Прокопьева.

Победа в конкурсе Алесе не досталась, в Японию, как говорит девушка, полетят фотографы с мировыми именами.

Сейчас у челябинки еще остался шанс выиграть один из предложенных компанией Sony призов. Каким он будет — не знает никто.

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