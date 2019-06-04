/ Для жителей Челябинска подготовили праздничную программу ко Дню России

Горожан ждет Парад дружбы народов, концерты и фестивали.

Парад дружбы народов – яркое, торжественное шествие представителей всех национальностей в составе общественных объединений, которое пройдет в полутора десятках областных столицах регионов и национальных республик РФ в один день – День России 12 июня.

— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Масштабное празднование Дня России планируется в Челябинске в 2019 году. Для горожан подготовлены праздничные программы и концерты, которые пройдут во всех парках города. Кроме того, всех должен объединить Парад дружбы народов.В 10:00 на Площади Революции начнутся народные гулянья «Многоликая Россия», в 12:00 на пешеходной части улицы Кирова начнется Парад дружбы народов. В 12:00 стартуют праздничные программы во всех крупных парках и садах города. С 11:00 до 17:00 на Кировке будет проходить благотворительный фестиваль узбекской народной кухни, а в 16:30 в городском саду имени Пушкина для зрителей выступит джаз-оркестр под управлением заслуженного артиста РФ Станислава Бережнова.