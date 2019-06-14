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/ Парк Гагарина в Челябинске ждут «космические» аттракционы и автодром

Парк Гагарина в Челябинске ждут «космические» аттракционы и автодром

На территории комплекса запланирована масштабная реконструкция.
сегодня в 16:03
  |  Общество

Челябинский парк имени Гагарина ожидает реконструкция. На территории общественного пространства появятся новые «космические» аттракционы и автодром. Инвестиции в проект составят более четырехсот миллионов рублей.

Реконструировать парк будет компания «Активный отдых», которая получила несколько гектаров земли в начале двухтысячных годов. За это время там положили асфальт, добавили несколько новых каруселей, а также туалеты и кафе. Тем не менее масштабных проектов обновления парка инвесторы не предлагали, поскольку прежние договоры аренды с городской администрацией заключались лишь на год, из-за чего крупные игроки не спешили заходить на территорию, несмотря на то, что контракты постоянно продлевались.

Сейчас же речь идет о концессионном соглашении на 25 лет, которое подразумевает, что одна из сторон обязуется реконструировать определенное договором имущество. На проработку договора ушло несколько лет. Планируется, что в середине лета договор будет подписан городской администрацией, после чего и начнутся работы. Как отметил замдиректора компании «Активный отдых» Александр Чебанюк, в течение нескольких лет в парке Гагарина заменят все аттракционы.

Первая часть — замена колеса обозрения, потому что сейчас это самый старый аттракцион, с установкой новой большой семейной цепочной карусели. Очень глобальное благоустройство, потому что мы меняем стилистику площадки в целом. Она будет стилизована под космическую тематику. Вот это все мы должны сделать по условиям концессии до 1 апреля 20-го года. К концу уже 21-го года мы должны реконструировать недвижимые объекты. И третий этап у нас будет, после недвижимого имущества, мы хотим сегодняшний автодром целиком заменить на новый. Те аттракционы, которые сейчас на площадке, они немного подвигаются, потому что дизайнеры дают другие рекомендации. И тот автодром, который есть сейчас, передвинется в сторону касс. — рассказал радио «Business FM Челябинск» замдиректора компании «Активный отдых» Александр Чебанюк.

По окончании с 25-летнего срока соглашения предприниматели должны передать все имущество городской администрации. Они смогут продолжать им пользоваться, но часть прибыли будет уходить в городской бюджет. Предполагается, что только на первый этап реконструкции затратят свыше 10 миллионов рублей. Отметим, что большую часть работ «Активный отдых» намеревается закончить уже к саммитам ШОС и БРИКС.

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