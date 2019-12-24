14 человек остаются в больнице после отравления в детском саду Копейска

Причины передачи инфекции еще не установлены.

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Специалисты уточнили количество заболевших в детском саду № 34 Копейска. Всего с жалобами обратились 18 человек. Из них — 16 детей от двух до шести лет и два сотрудника садика. Все заболевшие дошкольники обучались в разных группах.

«Госпитализировано всего 14 человек: 12 детей и двое взрослых. Из них: один ребенок находится в реанимации, второй в отделении инфекции „Детской городской клинической больницы № 8“ г. Челябинска», — сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция неясной этиологии, источник которой устанавливается. Противоэпидемические мероприятия и расследования продолжаются совместно с региональным Роспотребнадзором.

Напомним, об инциденте стало известно в минувшую пятницу, 20 декабря. Малыши и воспитатели пожаловались на рвоту и высокую температуру.