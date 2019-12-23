Следственный комитет и прокуратура проверят детский сад Копейска, где массово отравились дети

Госпитализировано девять человек, восемь из них — дети.

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В Копейске прокуратура организовала проверку по факту вспышки острого неуточненного гастроэнтероколита, зафиксированного в детском саду № 34. Госпитализированы восемь детей и воспитатель. Проведены осмотры, взяты анализы.

Родители заболевших детей рассказали, что сейчас их не принимают в учреждении.

«Ребенок всю неделю ходил в детский сад. А в субботу, после обеда, резко поднялась температура до 39.3, открылся понос и рвота. Температура не сбивалась почти весь день. И такие симптомы почти у всех деток детского садика, не только той группы, в которую ходит мой ребенок, которые присутствовали в пятницу. А после того, как родители начали поднимать шумиху, в воскресенье вызвали персонал для промывки детского сада, а в понедельник детей уже не принимали в связи с приездом комиссии», — рассказала сайту «Первый областной» мама одного из детей.

Следственный комитет региона также подключился к проверке.

«В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, ход проверки взят контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, о массовом отравлении детей в Копейске сообщили местные жители. Воспитанники детского сада № 34 пожаловались на тошноту и высокую температуру.