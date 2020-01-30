Юному хоккеисту из Троицка необходима помощь в борьбе с острым лимфобластным лейкозом Т-типа

Семье нужно собрать 20 миллионов рублей на лечение.

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Еще недавно маленький Илюша считал себя будущей звездой хоккея, родители 6-летнего ребенка не жалели усилий на обучение сына. Ведь тренер видел в нем способного спортсмена. Со временем за старшим на лед вышел и младший Кирилл. Братья вместе тренировались в бросках шайбы, до тех пор пока удары клюшкой не сменил удар судьбы.

«Первые изменения в ребенке заметил тренер, когда Илья начал сдавать на тренировках. Мы сначала вообще лечились от ангины, но и потом состояние не улучшилось. А когда сдали анализы, все стало ясно», — рассказывает мама ребенка Алена Евграфова.

Ровно год назад у мальчика обнаружили острый лимфобластный лейкоз Т-типа. Ребенка положили в Челябинскую областную клиническую больницу, но врачам не удалось добиться ремиссии, тогда оставался один выход — пересадка костного мозга.

Евграфовы поехали в Екатеринбург, где Илья перенес два блока высокодозной химиотерапии и трансплантацию костного мозга, донором стала мама мальчика. Лечение шло стабильно, в сентябре малыш уже уехал домой, а в декабре Илью ждал новый удар — сверхранний рецидив.

«Врачи говорят, что времени у нас мало, бласты растут быстро, насколько ребенка хватит, они не знают», — объясняет мама мальчика.

В поиске спасения родителям пришлось смириться с тем, что российские врачи не смогут им помочь, в Германии тоже отказались, положительный ответ пришел только из клиники Израля «The Chaim Sheba Medical Center at Tel HaShomer».

Там тоже не дают стопроцентных гарантий, но это единственный шанс на жизнь, специалисты готовы провести повторную пересадку костного мозга.

Чтобы Илья мог отправиться в Израиль, нужно заплатить 100 тысяч долларов, за эти деньги проведут обследование и выберут тактику лечения, а полная стоимость израильской помощи составит около 20 миллионов рублей.

«Он понимает, что он болеет, но у него есть желание вылечиться, он надеется на это, Илюша очень хочет вернуться в спорт», — говорит мама Ильи.

Если у вас есть возможность и желание помочь Илюше, вы можете отправить посильную сумму на карту Сбербанка: 4276721758700884, по номеру телефона 89995828624 ( Алёна Владимировна Е.) или по номеру счета карты: 40817810072004137504.

Сейчас мальчик снова лежит в Областной больнице из-за повышенной температуры и плохих анализов. Несмотря на все испытания, что выпали на его долю, он готов бороться дальше, чтобы снова вернуться на лед и забивать победные шайбы.