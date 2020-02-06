Челябинский хоккеист Евгений Медведев завершил карьеру

Его последним клубом был омский «Авангард».

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5 февраля челябинский хоккеист, двукратный чемпион мира, 37-летний Евгений Медведев объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил порталу РБК.

«Я закончил, не считаю нужным это обсуждать», — прокомментировал сам Евгений Медведев.

Отметим, что свою профессиональную карьеру хоккеист начинал в челябинском «Мечеле». Уже в 2005 году он перешёл в череповецкую «Северсталь», а с 2007 по 2015 играл за казанский «Ак Барс», с которым выиграл два чемпионата страны и дважды Кубок Гагарина (2009, 2010).

Затем, в возрасте 33 лет Медведев сезон отыграл в Национальной хоккейной лиге за команду «Филадельфия Флайерз», где за 45 матчей он заработал 13 очков (4 шайбы и 9 результативных передач). После этого он вернулся в КХЛ играть за омский «Авангард», где он провёл 3 сезона и смог завоевать серебряные медали (сезон 2018/19).

Всего в Континентальной хоккейной лиге Евгений Медведев провёл 624 матча, в которых набрал 262 очка (61 заброшенная шайба и 201 результативная передача). К слову, он был участником пяти Матчей Звёзд.

Также Евгений был участником Чемпионатов мира по хоккею в составе сборной России. Вместе с командой он дважды завоевал «золото» (2012, 2014) и «серебро» 2015 года.