Артемий Панарин обвинил «Аэрофлот» в жестоком обращении с животными

На своей странице в соцсети спортсмен выложил саркастическую картинку.

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Уроженец Челябинской области нападающий хоккейной команды «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин резко раскритиковал компанию «Аэрофлот» за жестокое обращение с животными. Пост с саркастической картинкой хоккеист выложил на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

На фото видно, как в куче багажа лежит котёнок, упакованный в чемодан, туда же сотрудник авиакомпании отправляет и собаку. Всё это сопровождается надписью «Ваша собака для нас — чемодан. Аэрофлот», само же животное отвечает, что оно — пассажир, а не багаж.

«Что за нелюди у вас работают»,— возмутился хоккеист.

Многие подписчики Артемия Панарина поддержали своего кумира, добавив, что отношение к людям у этой авиакомпании не лучше.

Саркастический пост появился в соцсети хоккеиста из-за недавней гибели двух котов во время перелёта из Нью-Йорка в Москву в багажном отделении самолёта компании «Аэрофлот». Один из пассажиров намеревался взять животных с собой в салон, однако сотрудник компании ему в этом отказали и отнесли клетки с котами в багажное отделение. Когда самолёт прибыл в Шереметьево, клетки с животными кидали так, как и другой багаж, в результате чего коты погибли.