Юного главу Челябинска выберут посредством онлайн-конкурса

В состязании участвуют 20 претендентов на этот пост.

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20 юных дарований Челябинска участвуют сейчас в городском конкурсе «Юный Глава Города и его команда». И кандидаты являются лидерами ученического актива своих образовательных организаций. В этом году весь конкурс проходит в онлайн-формате.

И всех ждет грандиозный финал, где кандидаты на пост юного главы города представят самопрезентацию, представление инициативы и реализацию социальной акции, которую планируется исполнять в течение всего следующего учебного года.

«К выполнению заданий кандидаты в юные Главы и их команды приступили сразу же после первой онлайн-встречи. Им было необходимо написать мотивационное письмо, изложив систему аргументации личного выбора будущей профессии. Школьникам предлагается задуматься о качествах личности, которые способствуют профессиональному росту», — сообщают в администрации Челябинска.

К слову, в рамках данного конкурса также будут проводиться и обучающие мероприятия. С конкурсантами также поделилась своим опытом Софья Чудиновская, действующий юный Глава.

Итоги конкурса будут объявлены 9 сентября. Торжественная церемония награждения состоится в прямом эфире.