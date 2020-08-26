Проектировщики рассказали, каким будет ледовый городок в Челябинске

Территорию разделят на тематические зоны.

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Стало известно, каким будет новый ледовый городок в Челябинске. Его разделят на несколько тематических зон. Также пространство станет ярче, благодаря большому количеству подсветки. Об этом «Первому областному» рассказал директор компании «Уральский лёд» Дмитрий Чертовиков.



Именно эта фирма из Екатеринбурга занимается разработкой проекта городка. Сейчас идёт первый этап работ, он заключается в разработке общего плана, эскизов и 3D-визуализации каждого объекта. Затем будет представлен рабочий проект с законченной планировкой и конкретным решением. Директор «Уральского льда» подчеркнул, что все объекты делаются по требованиям ГОСТ.

Сам ледовый городок разделят на несколько зон по разным темам. Первая — космопарк, расположится от музея изобразительных искусств до искусственной ели. По её центру планируется поставить четырёхскатную горку с неоновой подсветкой, которая будет выполнена в виде космической станции.

«Разрабатываем эскизы лабиринта „Солнечная система“ с горками и планетами, ледяную композицию „Гагарин“ с 5-и метровой ракетой и планетой „Земля“ , эскизы горок и ловушек в виде звездолетов, летающих тарелок с инопланетянами. Планируется установка арт-объектов на территории ледового городка. Впервые, согласно техническому заданию Заказчика, будет спланирована ярмарочная зона в сквере от улицы Тимирязева до памятника Ленину. Это будет торговая улица с домиками для питания, столиками иллюминацией. Световой тоннель откроет вход в сквер»,— поделился директор компании «Уральский лёд» Дмитрий Чертовиков.

Вторую зону, от молодёжного театра до искусственной ели, со стороны улицы Воровского, стилизуют под русскую ярмарку. Там расположатся дома героев народных сказок.

«У подножия ели расположим сценический комплекс с троном Деда Мороза и бегущими оленями. Рядом со сценой будет стоять дом Деда Мороза. Ограждение ледового городка отражает столкновение двух реальностей:. в части космопарка ограждение в виде завихреней с вкраплениями космических тел и светящимися арт-объектами, а со стороны ярмарки ограждение в виде частокола со смотровыми башенками»,— добавил Дмитрий Чертовиков.

Также большое внимание в этом году уделят подсветке и её стилизации. В проекте предусмотрены арт-объекты на тему космоса. В «Уральском льду» заверили, что таким образом можно преобразить каждую горку, а сам городок, по задумке авторов, превратится в одну из главных новогодних достопримечательностей Челябинска.