Юная челябинка приняла участие в телешоу «Голос.Дети»

Оказывается, девочка не только замечательно поёт.

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Юная жительница Челябинска Ксения Мисюрина приняла участие в седьмом сезоне телевизионного шоу «Голос. Дети». Корреспонденты медиахолдинга ОТВ связались с мамой девочки Еленой и узнали, чем юная певица занимается в свободное от учёбы время.

Сейчас Ксения учится в 4 классе МБОУ «Лицей № 11». Но несмотря на занятия в школе, девочке хватает времени и на занятия вокалом, и на другие увлечения.

«Ксюша занимается вокалом с четырёх лет в студии „Виктория“. Очень любит петь, танцевать, рисовать. Раньше активно занималась конным спортом, воздушной гимнастикой. Сейчас увлеклась скалолазанием. Зимой очень любит кататься на сноуборде, летом гоняет на велосипеде. Очень активная девочка»,— рассказывает Елена.

Участие в шоу стало сказкой не столько для самой девочки, сколько для её родителей: для Елены всё, что делает её дочь, кажется волшебством, поскольку сама она петь не умеет.

«Мы очень волновались, когда ехали на шоу. Даже, кажется, больше мы, родители, чем сама Ксюша. Вообще, для меня всё, что она делает, как волшебство. Я, к сожалению, не умею петь. Поэтому это как воплощение мечты. Дочь, на мой взгляд, невероятная труженица и настоящий герой. На самом шоу атмосфера очень комфортная при всём внутреннем волнении, все очень внимательные и доброжелательные»,— добавляет Елена.

Чем закончилась поездка талантливой челябинки на известное шоу? Прошла ли Ксения «слепые прослушивания» проекта? Об этом мы узнаем уже очень скоро.