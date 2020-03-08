«На кастинг записал муж»: жительница Озёрска приняла участие в шоу «Comedy Баттл»

Несмотря на небольшой опыт, мама троих детей шутит наравне с профессионалами.

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Жительница Озёрска, многодетная мама Анна Хорина, приняла участие в шоу «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ. Участникам и телезрителям женщина стала известна как «Камеди мать». Кто является автором шуток и как ей удалось попасть на проект, Анна рассказала корреспонденту сайта «Первый областной».

Всё началось после того, как Анна стала матерью третьего ребёнка. Она выходила на улицу, и множество людей задавали ей одни и те же вопросы: «Это что, все ваши?», «Как вы с ними справляетесь?» и многие другие. Анне, конечно, это немного надоело, и вскоре она увидела в социальных сетях, что в Озёрске появился проект «Открытый микрофон», и подумала, что это будет отличная идея, чтобы выговориться о наболевшем, а заодно и посмешить людей.

«Когда узнала о „микрофоне“, сказала мужу, что хочу попробовать. Но он был против, и только благодаря слезам и шантажу мне удалось туда попасть. Пошли вместе, он посмотрел на мой „позор“, я выговорилась, и в итоге ему понравилось»,— смеётся Анна.

Оказывается, муж Анны сам записал её на кастинг шоу «Comedy Баттл», и, несмотря на небольшой опыт в 10 выступлений, озерчанка прошла кастинг.

«Это всё, конечно, очень круто. За 10 лет, что существует шоу, всё продумано до мелочей, работает большая команда. Конкуренты очень сильные, у некоторых участников уже несколько лет опыта, а я приехала с 10 выступлениями. Было нелегко догонять гуру юмора, все свои шутки писала ночью, когда дети спят. Но останавливаться на этом я не собираюсь, буду продолжать качать юмористическую мышцу»,— добавляет Анна Хорина.

Кстати, бороться за главный приз проекта — а это 5 миллионов рублей — из Челябинской области приехала на проект не только Анна Хорина. Участие приняла и челябинка Елизавета Смолина. У неё опыта чуть больше: в студенческие годы девушка играла в команде КВН и не раз была в кадре, но несмотря на это съёмки на шоу она назвала самыми волнительными в своей жизни.