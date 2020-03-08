11-летний челябинец покорил жюри шоу «Голос. Дети»

К мальчику повернулись все три наставника.

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11-летний школьник из Челябинска Богдан Хайруллин прошёл слепые прослушивая в шоу «Голос. Дети» и поразил своим голосом и исполнением не только жюри конкурса, но и ведущего Дмитрия Нагиева.

Выбор Богдана пал на песню Владимира Преснякова «Белый снег». Мальчик проникновенно исполнил песню и показал всю силу и красоту своего голоса. Валерий Меладзе первым повернулся к юному артисту, а на последних секундах выступления на кнопки нажали Баста и Полина Гагарина. Певица даже не стала комментировать выступление мальчика: по её эмоциям было ясно, что она осталась в восторге от номера.

«В тот момент, когда наш дорогой друг Владимир Пресняков пел эту песню, я находился в совершенно каком-то сумасшедшем романтическом настроении, состоянии. И я не мог не нажать, когда парень поёт настолько близко, настолько похоже. Здорово!»— прокомментировал выступление Валерий Меладзе.

Баста также отметил, что исполнение получилось очень проникновенным, и каждый из членов жюри вспомнил свои юные годы и погрузился в эти воспоминания.

«Спасибо тебе, у тебя всё получилось!»— добавил музыкант.

И пока группа поддержки Богдана прыгала от счастья и радовалась за мальчика, ведущий шоу Дмитрий Нагиев приобнял мальчика и отметил, что поёт он просто как бог.

«Не сбавляй оборотов, не стирай костюм, пусть он до твоей победы в финале останется нетронутым. Спасибо тебе и добро пожаловать в нашу дружную семью!»— сказал Дмитрий Нагиев.

В наставники Богдан выбрал Валерия Меладзе.

Пользователи социальных сетей также остались в восторге от исполнения Богдана Хайруллина, отметив, что у мальчика хрустальный голос и его очень приятно слушать.