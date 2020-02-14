«Чтобы не возникало самой мысли „погреть руки“»: губернатор принял участие в коллегии Следственного комитета

Алексей Текслер призвал правоохранительные органы консолидировать работу по профилактике правонарушений.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил коллегию регионального Следственного комитета. Глава региона назвал основные направления на 2020 год. Также он поблагодарил сотрудников следственных органов за высокий уровень работы в прошлом году.

В 2019 году Челябинская область стала одной из лучших в УрФО в правоохранительной сфере, но тенденция к росту числа преступлений все еще отмечается. Поэтому губернатор призвал правоохранительные органы консолидировать работу с органами власти в сфере профилактики правонарушений.

«Основная задача, которая перед нами сегодня стоит, — рост качества жизни людей. Это создание условий: как комфортной среды, так и экономической для развития предпринимательства, среднего и малого бизнеса. Создание условий для наших предприятий, мы над этим работаем. Регион демонстрирует одни из лучших показателей в УРФО по эффективности и качеству раскрываемости, и я вижу в этом гарантии установления истины и создания условий справедливого наказания. Именно этого ждут наши люди. Уверен, вы с новыми вызовами справитесь», — подчеркнул Алексей Текслер.

Он отметил, что в этом году предстоит масштабная работа по реализации нацпроектов и призвал сотрудников следственного комитета уделить этому особое внимание, пресекать нарушения законности и финансово-бюджетной дисциплины, коррупционных правонарушения.

«В этом году на реализацию национальных проектов заложено на треть больше средств — почти 25 миллиардов рублей. Это ресурсы, которые направлены на улучшение качества жизни. Необходима жесткая координация, нужно сделать так, чтобы не возникало самой мысли „погреть руки“ на финансовых потоках», — заявил губернатор.

Руководитель региона призвал создать устойчивое правоохранительное поле, которое своевременно адаптируется под запросы жителей региона.