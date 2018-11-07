/ Южноуральцы не забыли, какой праздник отмечали 7 ноября

Многие помнят о том, какими раньше были «ноябрьские праздники».

Больше половины читателей «Первого областного» (почти 77%) помнят, какой праздник отмечался в России 7 ноября.

Такие данные показал опрос в официальной группе сайта в социальной сети «ВКонтакте».

Раньше был парад 7 ноября, мы как на праздник всегда всей семьей в полном составе ходили… Было время, да и ценили такие моменты. — делится воспоминаниями Марина Керпандерова.

Я тогда еще на Севере жил, даже в минус 20 праздновали, ходили на парад! — рассказывает Иван Долговязов.

Отметим, история берет начало в 1918 году, когда в СССР праздновали Годовщину Великой Октябрьской социалистической революции 7 и 8 ноября. В 1992 году праздничным днем стало только 7 ноября.

С 1996 года 7 ноября в России начали праздновать «День согласия и примирения».

В 2004 году дата перестает быть праздничной официально, а единственным праздничным днем месяца становится 4 ноября — День народного единства.