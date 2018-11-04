/ Народное единство назвал залогом успеха для Южного Урала Борис Дубровский

Глава региона посетил празднование, развернувшееся на Кировке.

Праздник народного единства начался в Челябинске. Ровно в 13:00 на Кировке зазвучала музыка и ведущие рассказали о смысле праздничного дня. К горожанам обратились представители церкви и мечети, а также первые лица региона — губернатор Борис Дубровский и председатель Заксобрания Владимир Мякуш. Они напомнили, что сегодняшняя мирная история России началась 400 лет назад, когда удалось победить смуту.

Долгие 400 лет мы берегли и приумножали бесценный опыт. Сегодня он нам нужен, мы его анализируем, делаем выводы. На нашу страну предпринято давление, санкции, информационная атака. Все эти попытки бессмысленны и бесперспективны, потому что мы едины. У нас есть опыт побед. Многие сотни лет дружбы между нашими народами. На Южном Урале мы знаем об этом не понаслышке. Бок о бок, в дружбе и согласии, жили у нас представители многих народов. Это залог нашего успеха. Уважаемые друзья, я желаю вам хорошего настроения, счастья, радости и поздравляю с праздником, с Днем народного единства. — сказал Борис Дубровский.

Председатель Заксобрания присоединился к словам губернатора и даже подсказал, где сегодня нужно продемонстрировать народное единство.

Сегодня в Челябинской области мы должны объединиться вокруг действующего губернатора Бориса Александровича Дубровского, оказать ему поддержку в следующих выборах. Единство — наша сила. Мы едины — значит, мы непобедимы. Мы преодолеем все трудности вместе. Я рад, что сегодня население Южного Урала едино как никогда. — обратился к горожанам Владимир Мякуш.

Праздничная программа в центре Челябинска продолжается. Сейчас там выступают творческие коллективы региона. Понаблюдать за происходящим можно на «Онлайн ТВ».