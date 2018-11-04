Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.58 -0.07 74.99 +0.41
Челябинск
сейчас
 
+3 °C
завтра
 
+1 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Народное единство назвал залогом успеха для Южного Урала Борис Дубровский

Народное единство назвал залогом успеха для Южного Урала Борис Дубровский

Глава региона посетил празднование, развернувшееся на Кировке.
сегодня в 13:45
  |  Общество

Праздник народного единства начался в Челябинске. Ровно в 13:00 на Кировке зазвучала музыка и ведущие рассказали о смысле праздничного дня. К горожанам обратились представители церкви и мечети, а также первые лица региона — губернатор Борис Дубровский и председатель Заксобрания Владимир Мякуш. Они напомнили, что сегодняшняя мирная история России началась 400 лет назад, когда удалось победить смуту.

Долгие 400 лет мы берегли и приумножали бесценный опыт. Сегодня он нам нужен, мы его анализируем, делаем выводы. На нашу страну предпринято давление, санкции, информационная атака. Все эти попытки бессмысленны и бесперспективны, потому что мы едины. У нас есть опыт побед. Многие сотни лет дружбы между нашими народами. На Южном Урале мы знаем об этом не понаслышке. Бок о бок, в дружбе и согласии, жили у нас представители многих народов. Это залог нашего успеха. Уважаемые друзья, я желаю вам хорошего настроения, счастья, радости и поздравляю с праздником, с Днем народного единства. — сказал Борис Дубровский.

Председатель Заксобрания присоединился к словам губернатора и даже подсказал, где сегодня нужно продемонстрировать народное единство.

Сегодня в Челябинской области мы должны объединиться вокруг действующего губернатора Бориса Александровича Дубровского, оказать ему поддержку в следующих выборах. Единство — наша сила. Мы едины — значит, мы непобедимы. Мы преодолеем все трудности вместе. Я рад, что сегодня население Южного Урала едино как никогда. — обратился к горожанам Владимир Мякуш.

Праздничная программа в центре Челябинска продолжается. Сейчас там выступают творческие коллективы региона. Понаблюдать за происходящим можно на «Онлайн ТВ».

Общество
Митинги, концерты и торжественные речи: Челябинск празднует День народного единства
вчера в 11:05
Митинги, концерты и торжественные речи: Челябинск празднует День народного единства
Общество
С профессиональным праздником членов профсоюзов поздравил Борис Дубровский
29.10.2018
С профессиональным праздником членов профсоюзов поздравил Борис Дубровский
Общество
Борис Дубровский поздравил южноуральских дорожников с профессиональным праздником
19.10.2018
Борис Дубровский поздравил южноуральских дорожников с профессиональным праздником
Общество
Челябинская областная больница празднует 80-летний юбилей
12.10.2018
Челябинская областная больница празднует 80-летний юбилей
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
ШОС и БРИКС
Работа в выходные даст войти в график при строительстве объектов к ШОС и БРИКС
сегодня в 16:44
Работа в выходные даст войти в график при строительстве объектов к ШОС и БРИКС
Общество
Пользу кофе для сердца и крови объяснили ученые
сегодня в 15:53
Пользу кофе для сердца и крови объяснили ученые
Общество
Челябинка выбыла из проекта «Танцы» из-за трещины со смещением
сегодня в 15:15
Челябинка выбыла из проекта «Танцы» из-за трещины со смещением
Общество
Народное единство назвал залогом успеха для Южного Урала Борис Дубровский
сегодня в 13:45
Народное единство назвал залогом успеха для Южного Урала Борис Дубровский
Спорт
Челябинский стронгмен установил новый рекорд по буксировке грузовика
сегодня в 13:20
Челябинский стронгмен установил новый рекорд по буксировке грузовика
Общество
Миллион выиграла жительница Магнитогорска в интеллектуальной телепередаче
сегодня в 12:22
Миллион выиграла жительница Магнитогорска в интеллектуальной телепередаче
Происшествия
Озерчанин погиб, уронив телефон в ванну с водой
сегодня в 10:55
Озерчанин погиб, уронив телефон в ванну с водой
Общество
Борис Дубровский пожелал мира и благополучия всем народам Южного Урала
сегодня в 10:15
Борис Дубровский пожелал мира и благополучия всем народам Южного Урала
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6