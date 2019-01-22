/ Студенты-медики будут заниматься в переходе между корпусами челябинской горбольницы

Новое помещение площадью 1100 квадратных метров оснащено аудиториями.

Маленьких пациентов челябинской горбольницы № 1 теперь не придется перевозить в реанимацию по улице. Между хирургическим и детским корпусами медучреждения появился теплый переход. И не просто переход, а целое здание. Об этом сегодня, 21 января, на аппаратном совещании в администрации города рассказала руководитель городского управления здравоохранения Наталья Горлова.

Завершено строительство долгожданного объекта — это двухэтажный переход между хирургическим и детским корпусами городской клинической больницы № 1, который был построен на деньги, выделенные губернатором Челябинской области. — отметила Наталья Горлова.

Площадь нового здания — 1100 квадратных метров. Здесь же — современный ремонт и лектории для студентов медицинского института. Строить теплый переход начали еще в ноябре 2017 года. Теперь работы закончились — объект готов к эксплуатации. На его открытии побывали первые лица города, в том числе и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Новый теплый переход бесспорно важен для больницы, к ней приписано огромное количество населения. Мы видели, что есть еще чем заниматься, есть современные помещения после капитального ремонта, а есть, к сожалению, в очень изношенном состоянии. Будем продолжать этим заниматься, это важно для людей. Я считаю, что очень хороший импульс всему этому даст наше участие в федеральном проекте «Здравоохранение». Этот проект «Здравоохранение» он и настроен на то, чтобы строить новые больницы, ремонтировать старые, оснащать их современным оборудованием, чтобы качество медицинского обслуживания соответствовало мировым стандартам. Будем этим заниматься. — отметил глава региона.

Отметим, окончание работ позволит быстро и без риска простудиться доставлять пациентов в реанимацию после операции.