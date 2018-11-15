/ Губернатор поздравил Виктора Рашникова с присвоением ордена Александра Невского

Председателя совета директоров ПАО «ММК» наградили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Виктор Рашников председатель совета директоров ПАО «ММК» по указу президента Р Ф Владимира Путина был награжден орденом Александра Невского. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», значится в документе на сайте Кремля.

Доктор технических наук Виктор Рашников работает на ММК с 1967 года. Он возглавляет союз промышленников и предпринимателей Челябинской области, является председателем попечительского совета благотворительного фонда «Металлург» и президентом хоккейного клуба «Металлург».

Примите поздравления с высокой наградой — орденом Александра Невского! Это признание Ваших несомненных заслуг перед Российской Федерацией, огромного вклада в развитие всей отечественной металлургии. Магнитогорский металлургический комбинат по праву имеет репутацию станового хребта южноуральской промышленности, опорного предприятия отрасли, сердца города Магнитогорска. Успешной деятельностью на мировых рынках ММК укрепляет позиции российской металлургии и России в целом. Отдав более полувека родному предприятию, Вы во многом определили вектор его развития в XXI веке и сегодня задаете отрасли высокие стандарты качества, производительности труда, ресурсо- и природосбережения, социальной ответственности. — поздравляет Виктора Рашникова губернатор Челябинской области Борис Дубровский.