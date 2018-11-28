/ Заседание правительства Челябинской области покажут в прямом эфире

Будет рассмотрено 69 вопросов, из них 5 — с докладами.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет заседание правительства области 29 ноября, в 9:00. На повестке дня 69 вопросов, 5 из которых будут сопровождены докладами.

Министерства предоставят отчеты о проделанной работе. Ожидается доклад министра дорожного хозяйства и транспорта Александра Филиппова о разработке комплексных схем организации дорожного движения. Далее последует доклад Виктора Тупикина, министра строительства и инфраструктуры о формировании списков граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов. Кроме того, будут озвучены доклады министра имущества и природных ресурсов Алексея Бобракова и заместителя министра здравоохранения Виктория Сахарова.

Прямую трансляцию собрания правительства можно будет посмотреть на 1obl.tv и в социальных сетях.