Явка на выборы в Челябинской области приближается к 30%

Всего в голосовании приняли участие более 760 000 южноуральцев.

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Явка на выборы в законодательное собрание Челябинской области на данный момент составляет 29,29%. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе регионального избиркома. Общее число проголосовавших превысило 760 000 южноуральцев.



«Количество проголосовавших на 16:00 часов составило 29,29% от общего числа избирателей, проголосовало 761 944 человек»,— сообщили «Первому областному» в избирательной комиссии Челябинской области.

Напомним, с 11 по 13 сентября в регионе проходят выборы в Законодательное собрание. Жителям Челябинской области предстоит определить 60 депутатов — 30 по одномандатным округам и 30 по партийным спискам. Места в парламенте рассчитывают получить ЛДПР, «Единая Россия», КПРФ, «За правду», «Зеленая Альтернатива», «Партия пенсионеров», «Справедливая Россия», «Родина» и «Партия Роста».