Челябинка нарисовала выборы

Мария Пестова решила на бумаге запечатлеть момент голосования.

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В Челябинск на участок № 2045 пришёл необычный избиратель. Художник Мария Пестова пришла в УИК, чтобы запечатлеть избирателей. По словам женщины, обычно она рисует дома, однако сегодня приняла решение на бумаге запечатлеть процесс голосования

«Для меня очень интересно, когда люди отдают свою подпись, на мой взгляд этот процесс более живой. Это то, ради чего люди пришли, поэтому для меня важно это зафиксировать. Это влияет на дальнейшую судьбу нашего города, нашей страны, всех людей. Мне интересно рисовать интерьер, стены, оформление, архитектуру», — рассказала сайту «Первый областной» художник Мария Пестова.

Появления художника на избирательном участке удивило голосующих. Как отметила председатель УИК № 2045 Татьяна Гегер, такие случаи в её практике происходят редко.

«Знаменитостей или необычных моментов бывает мало. На выборах по Конституции приходил человек с гитарой, а то, что нас сегодня рисуют — это первый раз. Мы удивлены, что у нас на участке есть люди, которые смогут нас запечатлеть», — рассказала председатель УИК № 2045 Татьяна Гегер.

Напомним, голосование по выборам депутатов Законодательного собрания Челябинской области проходит в регионе с 11 сентября. Сегодня, 13 сентября, — последний день процедуры. Избирательные участки в области работают до 20:00. По данным ЦИК области на данный момент явка приближается к 30%.