Явка на голосование в Челябинской области на данный момент составила 62,19%

Всего избирательные участки посетил 1616233 избирателя.

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В Челябинской области все еще полным ходом идет голосование по внесению поправок в Конституцию. Последняя отсечка перед финальным подсчетом, который состоится после 20:00, была в 18:00. Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас доложил о ходе голосования.

«Собраны все данные с 51 территориальной избирательной комиссии. Явка составляет 62,19%, что в абсолютном значении один миллион 616 тысяч 233 избирателя. Ход течения голосования спокойный, обращений минимум, новых не появляется. Держим обратную связь, надеемся оставшееся время провести в такой же работоспособной атмосфере и потом сразу перейти к подведению итогов», — подчеркнул Сергей Обертас.

В лидерах по явке в Челябинской области все еще держится Кизильский район — 86,68%, следом за ним Троицкий городской округ — 80,08%, третью строчку занимает Троицкий район 79,40%.

Низкая явка сохраняется в Центральном районе Челябинска — 39,44%, Тракторозаводском районе Челябинска — 54,75, а также в Миасском городском округе — 48,90.