Большая часть южноуральцев проголосовала до 1 июля 2020 года

За шесть дней в голосовании приняло участие 1300000 человек.

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В Челябинской области завершился прием голосов по внесению поправок в Конституцию. На данный момент известны только данные последней отсечки в 18 часов. Но уже по этой информации можно сделать вывод, что растягивание голосования на семь дней позволило увеличить явку.

«Я считаю, что мы создали все условия, дали гражданам возможность проголосовать совершенно разными законными способами. Граждане нас услышали и в течение этого большого шестидневного марафона до дня голосования и в день голосования совершенно комфортно проголосовать. Люди выбирали наиболее удобный способ. Процедура голосования до даты голосования на дому оказалась очень востребованной», — сообщил корреспонденту медиахолдинга ОТВ председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

По информации, которая имеется на данный момент, за предыдущие шесть дней дома или на избирательных участках проголосовало более одного миллиона 300 тысяч южноуральцев. Сегодня же, свой голос отдали 313 тысяч человек. Всего за неделю 746 тысяч южноуральцев воспользовались возможностью проголосовать из дома.