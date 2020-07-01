Герой труда из Магнитогорска проголосовал по поправкам в Конституцию

Александр Моторин отметил, что важно выразить своё мнение по вопросу.

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В Магнитогорске свой голос по поправкам в Конституцию оставил Герой труда, оператор поста управления стана горячей прокатки ММК Александр Моторин. Мужчина проголосовал в избирательном участке на базе многопрофильного лицея № 1.



На голосование Александр Моторин пришёл в неформальной одежде — в джинсовой безрукавке с рисунком змеи на спине и футболке группы AC/DC. Колоритный образ металлурга дополнили усы. Мужчина считает, что результат зависит от голоса каждого человека. Свой выбор Александр Моторин не скрывал — он проголосовал «ЗА». Особенно важную поправку герой труда выделить не смог, поскольку считает, что все они важны.

«Проголосовать надо, надо выделить своё мнение, или ты „за“ или „против“, но всё-таки должен своё мнение высказать. Это в первую очередь отношение к стране, к тому, что происходит. Каждый человек сам должен решать, должен пройти проголосовать, высказать свою точку зрения. Это всё-таки Конституция»,— поделился с сайтом «Первый областной» Александр Моторин.

Всего на избирательном участке, где голосовал Александр Моторин, 1 549 избирателей, явка — около 33%. Герой труда высказал своё мнение о Конституции на избирательном участке на базе многопрофильного лицея № 1.

Отметим, что в начале июня Александр Моторин был награждён звездой Героя труда. Награду магнитогорскому металлургу вручил лично Владимир Путин.