Прошла ли Челябинская область «Тест на патриотизм» выяснят эксперты в «Большой Студии»

Программа выйдет в прямом эфире сразу после закрытия участков для голосования.

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В Челябинской области близится к завершению голосование по поправкам в Конституцию России. Уже в 20:00 все избирательные участки региона завершат свою работу. Первые итоги голосования, а также экспертное обсуждение и аналитику по дню выборов озвучат эксперты в прямом эфире передачи «Большая студия» на ОТВ. Весь выпуск будет посвящён голосованию по поправкам.



В программе примут участие председатель регионального избиркома Сергей Обертас, и лидер общественной палаты области Николай Дейнеко, директор института права ЧелГУ Валерий Киреев и политолог Андрей Лавров, детский омбудсмен Евгения Майорова и главврач Челябинского кардиоцентра Олег Лукин, а также доктор политических наук Сергей Зырянов и председатель областного заксобрания Владимир Мякуш. Вместе с ведущими гости дадут свою оценку дню голосования, обсудят весь пакет поправок и попытаются спрогнозировать итоговый результат.

«Политологи называют это голосование — „Тестом на патриотизм“! Прошли ли жители Челябинской области этот тест? Подводить итоги, конечно, еще слишком рано. Но уже сейчас мы можем понять — какая была явка? Были ли нарушения? И уже сейчас — мы можем сделать прогноз — какими будут результаты этого плебесцита! Подводим итоги дня голосования — в прямом эфире ОТВ»,— резюмируют авторы «Большой студии».

Это и многое другое сегодня, 1 июля, гости и эксперты обсудят в прямом эфире программы «Большая студия» на ОТВ. Посмотреть передачу можно будет на нашем телеканале, а также на сайте 1obl.tv в 20:30.