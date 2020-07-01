В Челябинской области явка на голосование по поправкам достигла почти 60%

Свою волю изъявили более 1,5 миллионов южноуральцев.

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Явка на голосовании по поправкам в Конституцию по данным на 15:00 составила 58,15%. Такие данные озвучил председатель регионального избиркома Сергей Обертас. Всего, по данным избирательной комиссии Челябинской области в голосовании приняло участие 1 миллион 511 тысяч 110 человек.



«Лидируют Кизильский, Троицкий, Уйский, Октябрьский, Агаповский, Увельский районы. В числе отстающих — Чебаркуль, Златоуст, Миасс и Тракторозаводский и Центральные районы Челябинска»,— заявил председатель избирательной комиссии региона Сергей Обертас.

Глава избиркома Челябинской области отметил, что сегодня, 1 июля, были зафиксированы случаи выноса бюллетеня с избирательного участка. Всего по словам Сергея Обертаса было замечено 3 эпизода.

«Мы зафиксировали три случая, когда гражданин пытается вынести бюллетени с участка. Это является недопустимым, потому что избирательный бюллетень является собственностью избирательной комиссии»,— заявил Сергей Обертас.

Сергей Обертас заявил, что в случае, если попытка выноса бюллетеня с избирательного участка будет замечена, то человека, который хотел это сделать не выпустят сотрудники полиции. По словам председателя избиркома, единственный способ использовать бланк для голосования — проголосовать.