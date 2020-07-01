Ветврач Карен Даллакян вместе со своей внучкой оставили голос по поправкам в Конституцию

Зоозащитник хотел показать, насколько важно решать свое будущее.

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Сегодня, 1 июня, по всей стране люди активно принимают участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. По состоянию на 15:00 в Челябинской области явка составила 58,15 процента от всех жителей.

На участках наблюдается большое количество людей. И в одном из них побывал известный челябинский зоозащитник и ветврач Карен Даллакян. Он пришел со своей 4-летней внучкой Рузанной, которая помогла бросить бюллетень в урну.

«Голосование — уникальная возможность решить судьбу страны, в которой ты живешь. Я изучал все поправки. Все предлагаемые поправки наши делают нашу Конституцию самой гуманной. Особенно в отношении животных. Работая в этой сфере, каждый раз, с каждым спасенным животным, я всегда вижу казусы в законодательстве. Очень часто живодеры, которые издеваются над животными, пользуются этими казусами и избегают наказание. После принятия этих поправок в Конституции будет дан конец всем этим казусам и нам будет легче работать», — поделился Карен Даллакян.

Также «Доктор Айболит» рассказал, что он помнит, как создавалась прежняя Конституция. По словам Карена, она была абсолютно недоработанной и писалась «на коленке». Поэтому, по мнению Даллакяна, и происходят все ошибки у людей.

Напомним, что избирательные участки в Челябинской области сегодня работают до 20:00.