Целые династии сотрудников ЧТПЗ приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

На две семьи трудовой стаж составляет более 250 лет.

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В Челябинском трубопрокатном заводе веками трудятся целые династии. И они отмечают, что как ответственные и порядочные граждане, они не могли пропустить такое важное событие в жизни страны, как голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

К примеру, династия семьи Шаповал насчитывает свыше 100 лет трудового стажа. В общей сложности 11 членов династии связали свою жизнь с трубопрокатным заводом. Сегодня Владимир Шаповал руководит центром подготовки персонала Группы ЧТПЗ, проводит профориентационные экскурсии для школьников, а также занимается подготовкой студентов корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии». И на выборы он пришел вместе с женой и дочкой.

«Выбор основного закона страны, который закреплен в Конституции, для нас очень важен. К выборам меня приучили еще с детства. Мои родители всегда ходили на выборы, отдавали свои голоса. Это их гражданская позиция. Мы продолжаем эту традицию, выражаем свою гражданскую позицию по отношению к этому»,— поделился Владимир Шаповал.

Приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию и семья Кривобок. Они — представители трудовой династии белых металлургов. А общий стаж всех членов семьи — больше 150 лет. Как и прадед, любовь всей жизни Владимир встретил на заводе. И вместе с женой Ксенией пришел на голосование по поправкам в конституцию.

«Конституция — это основной закон в нашей стране. И когда принимаются новые изменения в законе — мы не можем остаться в стороне. И как ответственные и порядочные граждане, мы пришли на избирательный участок отдать свой голос», — подчеркнул Владимир Кривобок.

Напомним, что избирательные участки в Челябинской области открыты сегодня, 1 июля, до 20:00. Также можно проголосовать на дому — важно до 17:00 успеть оставить заявку в своем избирательном участке, чтобы комиссия пришла с бюллетенем к вам домой.