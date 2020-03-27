#Явдомике: присоединяйтесь к масштабному флэшмобу

Раскрасим карантин веселыми историями.

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Медиахолдинг ОТВ запускает флэшмоб «#Явдомике». Мы предлагаем Вам поделиться своими историями, фотографиями и видеороликами, которые расскажут, как вы проводите время на изоляции.

Сайт «Первый областной» уже поделился с вами рабочими буднями с диванов и кроватей. А впереди целая неделя выходных. Пусть причина их нерадужна, но унывать не стоит.

Размещайте посты в социальных сетях с хэштегом #Явдомике, а «Первый областной» опубликует самые интересные в своих сообществах и на самом сайте. Поделитесь тем, как вы проводите время со своими семьями, играете с детьми, а может быть вы заядлый одиночка и решили заняться самообразованием! Ждем ваших откликов.

Искренне ваш, «Первый областной».