Авиакомпания «Победа» до конца мая прекращает все полёты

Деньги за купленные билеты будут возвращены.

Послушать 00:00

Лоукостер «Победа» сегодня, 27 марта, объявил о том, что они временно приостанавливают выполнение всех регулярных рейсов по всем направлениям. Мера принята после постановления правительства России об ограничительных мероприятиях в связи с распространением коронавируса по всему миру. Самолёты «Победы» вы не увидите в небе вплоть до 31 мая.

«Мы абсолютно солидарны с принятым правительством решением. Сейчас самое главное — это здоровье наших граждан. Поэтому мы приостанавливаем полёты и призываем всех по возможности оставаться дома», — рассказал гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

Отметим, что всем клиентам отменённых рейсов в период с 1 апреля по 31 мая деньги будут возвращены в полном объёме на счёт в личном кабинете. Так, эти средства можно будет потратить в течение года на любые другие рейсы лоукостера после истечения ограничительных мер.

На данный момент в России зарегистрировано более одной тысячи заражённых коронавирусом Covid-19. Лишь 45 человек из них выздоровели, трое погибли. Президент России Владимир Путин объявил о «нерабочей неделе» с сохранением заработной платы, которая начнётся уже завтра, 28 марта и продлится до 5 апреля. В это время будут работать лишь медучреждения, правоохранительные органы, продовольственные магазины и аптеки. В данных обстоятельствах рекомендуется не выходить из дома без крайней необходимости.