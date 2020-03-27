Недельная изоляция: что не будет работать в области на следующей неделе

Подытожим список мест, которые будут закрыты для посещений.

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На карантинной неделе можно забыть о ресторанах, кафе и барах. Работать продолжат только столовые, в которых обедают сотрудники предприятия, не ушедших на карантин, и общепиты, специализирующиеся на доставке.

Закрыты будут и все досуговые заведения: детские игровые комнаты, ночные клубы, караоке и кинотеатры.

Магазины тоже повесят на двери замки. Закупиться можно будет только продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости.

Спортивные заведения также не будут принимать клиентам. Стоит отложить в сторонку абонементы в фитнес-центры, забыть о саунах, игре на бильярде и походах в боулинг.

Не получится воспользоваться «свалившимися на голову» выходными и для того, чтобы заняться лечением зубов. стоматологии будут принимать только экстренных пациентов.

Прекратят принимать людей санатории, базы и дома отдыха, закроются горнолыжные склоны и другие подобные организации.

«Продолжат работу организации, обеспечивающие жизнедеятельность людей, в том числе предприятия в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки и водоочистки, медицинские и аптечные организации, а также организации социального обслуживания. Будут работать предприятия, осуществляющие деятельность в сфере обращения отходами производства, транспортного и жилищно-коммунального обслуживания, оказания финансовых услуг. Работать будут все правоохранительные органы, а также структуры, которые обеспечивают безопасность в регионе (МЧС и пр)», — объяснили в правительстве региона.

Потратьте эту неделю на домашние хлопоты и общение с семьей. Займитесь генеральной уборкой или еще глобальней — ремонтом. Запаситесь настольными играми для организации теплых вечеров, пополните свои коллекции фильмов или подключитесь к специальным сервисам, многие из которых на время карантина предоставили пользователям бесплатный доступ.

Несколько советов по тому, как скрасить время в самоизоляции, вы сможете найти в нашей рубрике «Фритайм».