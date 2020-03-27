Все парки отдыха Челябинска будут закрыты для посетителей

Об этом объявила городская администрация.

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Правительство Челябинской области постановило: в период «нерабочей недели» — с 28 марта по 5 апреля — не должно работать ничего, кроме медучреждений, правоохранительных органов, продовольственных магазинов и аптек. Всё это связано с пандемией коронавируса.

Таким образом, челябинская администрация решила на ближайшую неделю закрыть для посещения все городские парки культуры и отдыха.

«Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции будет приостановлено посещение гражданами муниципальных парков культуры и отдыха: ЦПКиО имени Гагарина, Городского сада имени Пушкина, Сада Победы, парка «Металлург» имени Тищенко», — рассказали в мэрии Челябинска.

Также для посещения будет закрыт и городской зоопарк. Во время «нерабочей недели» всем гражданам следует оставаться дома, по возможности не покидать свои жилища. Ведь на территории региона уже зарегистрировано восемь заболевших, и ещё 12 человек ожидают результатов своих анализов.

Напомним, что у Минздрава Челябинской области открыта горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-351-240-15-16.