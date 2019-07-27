«Достать Бобровского-2» пройдет в Новосибирске

Станислав Ярушин попробует во второй раз одолеть знаменитого вратаря.

Накануне стало известно, что челлендж Станислава Ярушина и самого высоокоплачиваемого вратаря НХЛ Сергея Бобровского пройдет 5 сентября в Новосибирске, сразу после матча команд КХЛ «Сибирь» – «Адмирал». Об этом сообщил Ярушин в своем Instagram-аккаунте.

Город был выбран случайным образом, в этом шоумену и голкиперу помогал уроженец Коркино Артемий Панарин, партнер Бобровского по команде «Коламбус Блю Джекетс» из НХЛ. Артемий выбрал карточку, на которой было написано «Новосиб».

Напомним, что в прошлом году шоу с участием Ярушина и Бобровского прошло на ледовой арене «Трактор», сразу после матча «Трактор» – ЦСКА. Актеру нужно было реализовать два буллита из десяти, но он смог забить только одну шайбу. В результате проигрыша Станислав пять дней носил футболку с фотографией Бобровского и надписью «Бобровский №1».