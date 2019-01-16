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сегодня в 17:29
Владимир Путин поручил полностью расселить дом, пострадавший от взрыва в Магнитогорске
Такое решение принято главой государства по просьбе жителей города.
/ Борис Дубровский поручил правительству области разработать план по расселению пострадавшего дома в Магнитогорске

Борис Дубровский поручил правительству области разработать план по расселению пострадавшего дома в Магнитогорске

На месте десятиэтажки будет организован парк.
сегодня в 18:26
  |  Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил региональному правительству и мэру Магнитогорска Сергею Бердникову разработать оптимальный план по расселению дома на проспекте Карла Маркса, 164. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Бориса Дубровского.

Борис Дубровский распорядился правительству региона совместно с главой Магнитогорска разработать и представить оптимальный способ выполнения поручения Президента РФ Владимира Владимировича Путина по расселению дома по проспекту Карла Маркса, 164.— говорится в сообщении.

Сегодня, 16 января, президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства распорядился полностью расселить пострадавший от обрушения подъезда дом в Магнитогорске. Финансироваться расселение дома будет из различных источников, таких как федеральный и областной бюджеты, а также из средств, выделенных ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». На месте дома будет организован парк.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске, в жилом доме на проспекте Карла Маркса, 164 прогремел взрыв бытового газа. Обрушился подъезд, под завалами погибли 39 человек.

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