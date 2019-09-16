Ярмарки выходного дня создадут в Челябинске

Они необходимы для легализации торговли на территории города.

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К 2020 году в Челябинске планируют организовать ярмарки выходного дня. Основной их задачей станет легализация торговли, которая проходит на территории города. Опыт создания подобных ярмарок планируют перенять у Москвы. Работают они три дня: пятница, суббота и воскресенье. В одинаковых шатрах свою продукцию выставляют как предприниматели, так и физические лица.

«Место на ярмарке можно будет выкупить на год-два, все три дня там будут продавать свою продукцию предприниматели, которые приобрели место. Для пенсионеров-садоводов будут бесплатные места, где они смогут реализовывать свою продукцию», — подчеркнула Наталья Котова.

В каждом районе будет несколько подобных ярмарок, чтобы жители районов комфортно могли реализовывать и приобретать товары.