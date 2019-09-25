Более 40 мероприятий посетят челябинцы на Южноуральской книжной ярмарке

Встретиться с писателями и пополнить личную библиотеку можно будет в начале октября.

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Челябинск готовится к главному литературному событию осени: организаторы представили программу Южноуральской книжной ярмарки, темой которой стала «Эпоха постдиджитал». Обсудить развитие искусственного интеллекта, беспроводной связи, повсеместное распространение гаджетов, социальных сетей и их влияние на общество можно будет более, чем на 40 мероприятиях.

На трех главных площадках, #Люди, #Книги и #Идеи, гостей ждут лектории, мастер-классы (освоение новых технологий или традиционных навыков — на выбор) и книжные новинки от ведущих издательств. Для детей подготовили специальную программу — развлечением и обучением юной аудитории займется Российский детский фонд.

В числе самых ожидаемых событий — творческие встречи с известными российскими писателями и поэтами: Алексеем Сальниковым, Романом Сенчиным, Олегом Роем и Ниной Дашевской.

Кроме того, в рамках ярмарки челябинцы смогут помочь сельским библиотекам области, приняв участие в сборе книг: благотворительный «Марафон добра Даниила Гранина» приурочен к столетию писателя.

Организаторы Южноуральской книжной ярмарки, Челябинская областная универсальная научная библиотека и Министерство культуры Челябинской области, отмечают, что разноплановые мероприятия помогут поддержать интерес к чтению несмотря на стремительное развитие технологий.

Генеральным информационным партнером проекта стал телеканал ОТВ, информационным партнером — радиостанция «Радио 100».



Принять участие в тематических дискуссиях, встретиться с любимыми авторами и купить интересные книжные новинки можно будет 4 и 5 октября в Выставочном зале Союза художников России, ул. Цвиллинга, 34.