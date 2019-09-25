Челябинск готовится к главному литературному событию осени: организаторы представили программу Южноуральской книжной ярмарки, темой которой стала «Эпоха постдиджитал». Обсудить развитие искусственного интеллекта, беспроводной связи, повсеместное распространение гаджетов, социальных сетей и их влияние на общество можно будет более, чем на 40 мероприятиях.
На трех главных площадках, #Люди, #Книги и #Идеи, гостей ждут лектории,
В числе самых ожидаемых событий — творческие встречи с известными российскими писателями и поэтами: Алексеем Сальниковым, Романом Сенчиным, Олегом Роем и Ниной Дашевской.
Кроме того, в рамках ярмарки челябинцы смогут помочь сельским библиотекам области, приняв участие в сборе книг: благотворительный «Марафон добра Даниила Гранина» приурочен к столетию писателя.
Организаторы Южноуральской книжной ярмарки, Челябинская областная универсальная научная библиотека и Министерство культуры Челябинской области, отмечают, что разноплановые мероприятия помогут поддержать интерес к чтению несмотря на стремительное развитие технологий.
Генеральным информационным партнером проекта стал телеканал ОТВ, информационным партнером — радиостанция «Радио 100».