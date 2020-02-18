В челябинском ТРЦ «Алмаз» открывается ярмарка фермерских продуктов «От Абхазии до Камчатки»

Широкий выбор деликатесов, которых не найти в обычном магазине.

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Не выставка, а национальный рынок: на первом этаже торгово-развлекательного комплекса «Алмаз» гостям предлагают совершить настоящее гастрономическое путешествие по самым солнечным и экзотическим регионам России, а также попробовать кухню соседних южных государств. Ассортимент продуктов, собранных с маленьких семейных ферм и приготовленных по старинным рецептам, огромен. Чтобы убедиться в этом, совершим виртуальную прогулку по выставке.



Абхазия традиционно славится своими специями и пряностями, более 40 смесей — на ваш выбор. Сердце Абхазии — настоящая жгучая аджика. Особенная диковинка — аджика из зеленого перца и домашние соусы: ткемали, сацебели, томат из южных плодов. В качестве десерта можно полакомиться чурчхелой с грецким орехом и фундуком.





Кубань порадует челябинцев аппетитными мясными деликатесами: сырокопченые, сыровяленые колбасы, мясные рулеты. Ароматный и пряный сет из дичи необычных сортов — кабана, косули, фазана, зайца — станет достойным украшением любого стола. А еще здесь можно приобрести кубанскую халву, сыры, выдержанные от полугода до четырех лет, ароматное домашнее подсолнечное масло. Особенно интересно то, что всю продукцию можно дегустировать совершенно бесплатно.





Дары Камчатки — это свежая рыба красных и белых сортов домашнего копчения на ольховой щепе. Царица рыб чавыча, которая славится своим не повторимым вкусом и полезным составом, а также белорыбица, бочковая селедочка и деликатесный краб и кальмар. И, конечно же, изобилие красной икры!

Пожалуй, одна из главных гастрономических ассоциаций с Республикой Адыгея — это сыр. На выставке в ТРЦ «Алмаз» есть множество разновидностей этого продукта, на любой вкус и цвет: и молочные, и подкопчённые сыры, на коровьем и козьем молоке.





Также у челябинцев есть возможность насладиться настоящим краснодарским чаем — черным и зеленым, выращенным на солнечных плантациях Сочи. В купажи добавлены горные травы, цветы и ягоды, благодаря которым напиток становится ароматным, а его вкус — еще более насыщенным. Каждый найдет себе купаж по вкусу, ведь на выставке представлено более 25 сортов.





Фермеры приглашают в гости абсолютно всех и готовы угощать своими дарами ежедневно с 10:00 до 22:00, выставка проработает с 20 февраля до 1 марта включительно. Продавцы с удовольствием проведут гастрономический «экскурс» и помогут определиться с выбором того самого лакомства.