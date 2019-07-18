В Челябинске уберут незаконную ярмарку

При объезде города Наталья Котова наткнулась на сомнительные торговые точки.

Сегодня, 18 июля, с проверкой в Курчатовский район Челябинска отправилась врип главы города Наталья Котова. В первую очередь её внимание привлекла незаконная ярмарка возле кинотеатра «Победа». На месте расположились 15 незаконных ларьков. Сама площадка, где стоят торговые павильоны, полностью разбита.

Пройдя дальше, градоначальница увидела пенсионеров, которые расположились на деревянных ящиках для того, чтобы продать выращенные в саду ягоды и овощи. Наталью Котову возмутило отсутствие оборудованных для этого мест. Она потребовала от главы района создать цивилизованные условия для торговли.

«Они бы здесь не стояли, если бы продукция не была востребована, а раз люди у них покупают, то создайте все условия. Чтобы на фоне этих «Альпийских горок» стояли красивые киоски, и люди в них спокойно могли продавать свою продукцию», – отметила Наталья Котова.

Напомним, ранее на Северо-Западе Челябинска побывал и Алексей Текслер. Он также сделал ряд замечаний к работе главы Курчатовского района.